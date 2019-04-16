Сын Константина Сарсании стал спортивным директором московского «Арарата»

Денис Сарсания, сын известного футбольного функционера Константина Сарсании, назначен спортивным директором московского клуба «Арарат», который в прошлом сезоне стал победителем Профессиональной футбольной лиги.

«Сарсания уже приступил к работе. Надеемся, что его трудолюбие, преданность футболу и азарт к делу помогут нашему клубу в достижении высоких целей», — сообщили телеканалу «360» в пресс-службе «Арарата».

«Приветствую всех болельщиков и неравнодушных к клубу «Арарат». Благодарен руководителям за доверие, будем стараться сделать все возможное, чтобы «Арарат» прогрессировал. Надеюсь, что наша работа будет успешной и мы выполним все поставленные цели и задачи. А если говорить про меня, то, конечно, понимаю какой для меня это вызов и ответственность. Понимаю, что все будут сравнивать меня с отцом. Дай бог, чтобы он сверху видел наши успехи и радовался им», — сказал Денис Сарсания.

Константин Сарсания скончался в 2017 году в возрасте 49 лет. На тот момент Сарсания-старший являлся спортивным директором «Зенита».