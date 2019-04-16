«Милан» близок к приобретению Товена у «Марселя»

Полузащитник «Марселя» Флорьян Товен может в скором времени перебраться в итальянскую Серию А.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на France Football, в услугах французского футболиста заинтересован «Милан». Более того, россонери находятся на продвинутой стадии переговоров о переходе хавбека и в настоящий момент близки к соглашению с провансальцами. «Марсель» намерен выручить с продажи Товена примерно € 30-40 млн, поскольку его контракт истекает через два года.



В прошлом сезоне 26-летний полузащитник помог французской команде добраться до финала Лиги Европы, после чего сообщалось об интересе к нему со стороны топ-клубов Европы, среди которых назывались «Бавария» и «Челси», однако переход так и не состоялся.



В нынешнем сезоне Товен принял участие в 29 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 13 голов и 6 результативных передач.

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