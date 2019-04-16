Гвардиола: в матче с «Тоттенхэмом» всё будет решать физическое состояние игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча команд состоится завтра, 17 апреля. В первом матче «шпоры» обыграли «горожан» со счётом 1:0.



«Я не особо мечтаю о том, что не находится в обозримом будущем. Сейчас думаю, что надо попасть в полуфинал. Завтра может произойти всякое, но в августе мы снова примем участие в жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов. Мои ребята предельно сосредоточены и полны решимости выйти в полуфинал. Хватит ли этого для победы? Пока не знаю. Однажды моя команда нанесла один удар в створ и вышла в финал. А один раз было 33 удара по воротам, и я остался без финала. Футбол — сложная штука.



Думаю, все здоровы. Зинченко сегодня будет тренироваться, остальные вернулись в строй ещё вчера. Фернандиньо занимался по облегчённой программе, а Агуэро нужна игровая практика, но он быстро обретёт оптимальные кондиции. Завтра физическое состояние игрока будет решать почти всё. Но мы очень хотим в полуфинал», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Гвардиола: «Манчестер Сити» пройдёт в полуфинал Лиги чемпионов, я это чувствую