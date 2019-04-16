Канчельскис: Матич — не Марадона и не Пеле, чтобы решить исход матча с «Барсой»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной.

«Манчестеру» сегодня терять нечего, а если «Барселона» не забьёт, то шансы пройти дальше у команды Сульшера есть. Но всё-таки каталонцы сейчас намного сильнее: у них не было никаких потрясений в команде, в отличие от «Юнайтед», где произошла смена тренера. Команда Вальверде сейчас находится в хорошей форме и находится на первом месте в Ла Лиге. Всё это говорит о том, что у хозяев шансов победить больше. Я буду болеть за «Манчестер», но думаю, что выиграет «Барселона».



Что касается возможного выхода Неманьи Матича в составе гостей, то помочь так, чтобы решить исход встречи с «Барсой», он не сможет. Серб очень много пропустил, долго не тренировался, а он всё-таки не Марадона и не Пеле», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.