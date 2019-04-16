Фанаты «Ювентуса» не будут поддерживать команду в 1-м тайме матча с «Аяксом»

Болельщики туринского «Ювентуса» в знак протеста не собираются поддерживать команду в первом тайме ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с амстердамским «Аяксом», который состоится сегодня, 16 апреля. Об этом сообщает Football Italia.

По данным источника, фанаты протестуют против повышения цен на билеты.

Ожидается, что матч с «Аяксом» принесёт «Ювентусу» рекордный доход, побив прежнее достижение, которое было установлено в ответном встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).

За пределами стадиона фанаты развесили баннеры со знаком евро и надписью: «Какое значение имеет шум, если получаешь рекордный доход?»

Матч «Ювентус» — «Аякс» пройдёт на стадионе «Альянц» и начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.