Боня: говорят, у Роналду с Шейк был договор на 5 лет. Может, и с нынешней так же

Известная актриса и телеведущая Виктория Боня поделилась мнением об отношениях между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и его девушкой Джорджиной Родригес.

«Конечно, у людей есть пиар-романы. Говорят, что у Ирины Шейк и Роналду был контракт на пять лет. С нынешней девушкой тоже, может быть, на пять лет. Сейчас женщины готовы на всё.

Согласилась бы я, если бы он мне предложил? Я бы очень хотела, чтобы у меня была полноценная семья. Дело не в деньгах — ты начинаешь жить не своей жизнью. И ты в ней не понимаешь, правда это всё или нет. Это такая ответственность. Я бы на это не пошла», — сказала Боня в интервью каналу «Русское радио» в YouTube.

Напомним, в 2017 году у Роналду и Родригес родилась дочь, которую назвали Алана Мартина.