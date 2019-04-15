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Целующиеся Месси и Роналду — на обложке нового выпуска France Football

Целующиеся Месси и Роналду — на обложке нового выпуска France Football
Футбол / Испания

Издание France Football на своём официальном сайте анонсировало выход нового выпуска своего еженедельного журнала.

На обложке изображены целующиеся нападающие Лионель Месси («Барселона») и Криштиану Роналду («Ювентус»), чьему многолетнему противостоянию будет посвящён выпуск.

На тему борьбы форвардов за звание лучшего футболиста в мире выскажутся бывшие и действующие игроки, среди которых Христо Стоичков, Жан-Пьер Папен, Джейми Каррагер, Арьен Роббен, Марко Тарделли и Филипп Лам.

Целующиеся Месси и Роналду – на обложке нового выпуска France Football
Целующиеся Месси и Роналду – на обложке нового выпуска France Football
Фото: France Football

Месси и Роналду на протяжении 10 лет начиная с 2008 года завоёвывали «Золотой мяч», самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. У обоих игроков в настоящий момент по пять призов. В прошлом году полузащитник «Реала» Лука Модрич прервал гегемонию форвардов, первым с 2007 года обойдя их в голосовании за награду.

Месси – самый высокооплачиваемый футболист мира, Роналду – второй
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