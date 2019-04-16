Линекер: несравненный Месси, никто другой не может сделать подобное

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер в очередной раз выразил восхищение игрой форварда каталонского клуба Лионеля Месси, который отметился дублем в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (счёт 2:0, перерыв).

«Несравненный Месси вывел „Барселону“ вперёд. Первый гол был восхитителен. Сам отобрал мяч и сам же завершил. Никто другой не может сделать подобное», — написал Линекер в своём «Твиттере».

Месси впервые с 2013 года отметился голом в четвертьфинале Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне он забил 10 голов в этом турнире.

Напомним, 31-летний Месси проводит свой 133-й матч Лиги чемпионов, выйдя на второе место в истории «Барселоны». Всего в главном европейском турнире форвард забил 110 голов.