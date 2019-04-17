Ван де Бек: возможно, счёт 4:1 лучше бы отражал рисунок матча с «Ювентусом»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек прокомментировал выход амстердамской команды в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, «Аякс» обыграл туринский «Ювентус» в ответном матче 1/4 финала турнира со счётом 2:1.

«Возможно, счёт 4:1 лучше бы отражал рисунок этого матча, но в конечном счёте это совершенно не важно. Главное, что мы вышли в следующий раунд. Это прекрасное достижение для всего голландского футбола, но особенно для «Аякса».

Мой гол? Знал, что не нахожусь в офсайде. Один из их защитников был сзади и пытался помешать мне пробить. Все теперь сходят с ума. Мы в полуфинале. Люди посмеялись бы, если бы мы сказали об этом перед началом турнира», — приводит слова хавбека пресс-служба УЕФА.

В полуфинале «Аякс» сыграет с победителем пары «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (первый матч — 0:1).