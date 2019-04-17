Адвокат Кокорина сравнил постановление суда со строчкой из поэмы Лермонтова

Андрей Ромашов, адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина, выступил сегодня в суде, где рассматривается апелляция на решение суда по поводу возможного изменения меры пресечения его подопечного.

«О чём говорит отсутствие общего срока 6 месяцев в материалах дела? Это говорит о том, что Пресненский суд не учёл данный срок, что предполагает невозможность дальнейшего заключения, тем более сроком на 6 месяцев. Для чего суду понадобилось 6 месяцев, я не понимаю.

Также суд не учёл личность Александра Кокорина. У него на иждивении жена и малолетний ребёнок. Есть характеристики о помощи детям-инвалидам и футбольным секциям. Суд должен был учесть это, потому что это значительно принижает степень общественной опасности, но не учёл. Суду была предъявлена медкарта о состоянии здоровья. Медицинскую помощь оказывают фельдшеры СИЗО, а врачей, в том числе «Зенита», не допускают.

Постановление напоминает стихотворение Лермонтова: смешались в кучу кони, люди. Кокорин пахал 6 месяцев до того инцидента, может быть, это повлияло на его поведение. Содержание под домашним арестом предполагает те же гарантии, что и нынешняя мера пресечения», — передаёт слова Ромашова корреспондент «Чемпионата».