Мамаев: то, что заявляла прокуратура, идёт вопреки словам нашего президента

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил сегодня в суде, где рассматривает апелляция на решение суда по поводу возможного изменения меры пресечения.

«Поддерживаю доводы своего защитника. От себя хотел бы сказать, что в этой ситуации хочется обратиться к суду и прокуратуре: надо избирать адекватную меру пресечения. Все здравомыслящие люди нашей страны понимают, что мы не опасные преступники, чтобы оставлять такую меру пресечения. Здравый смысл должен победить. То, что заявляла прокуратура, идёт вопреки словам нашего президента и государства, поэтому прошу изменить меру пресечения», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата».

Мамаев, а также Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий пребывают в СИЗО «Бутырка» с 11 октября 2018 года. Первоначально арест был рассчитан до 8 декабря, однако затем суд дважды его продлевал.