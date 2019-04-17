Перин перенесёт операцию на плече и не поможет «Ювентусу» в этом сезоне

Голкипер туринского «Ювентуса» Маттиа Перин пропустит остаток нынешнего сезона, утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.



По словам источника, 26-летнему футболисту, недавно получившему травму плеча, потребуется хирургическое вмешательство. Операция пройдёт в ближайшие дни. Ожидается, что вратарь вернётся в строй лишь к началу следующего сезона.



Перин перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из «Дженоа». В нынешнем сезоне Маттиа принял участие в 9 матчах итальянской Серии А, в которых пропустил 8 голов и получил 1 жёлтую карточку. Бьянконери после 32 туров занимают первое место в турнирной таблице первенства, опережая ближайшего преследователя в лице «Наполи» на 17 очков. В случае победы в игре с «Фиорентиной» в следующем туре команда гарантирует себе чемпионство.