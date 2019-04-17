«Порту» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча начнётся 17 апреля в 22:00

Сегодня, 17 апреля, на стадионе «Драгау» в Порту состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Ему помогут ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери – Анастасиос Сидиропулос.



В первой встрече, проходившей на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, победу со счётом 2:0 одержала английская команда. Голами отметились Наби Кейта и Роберто Фирмино.



В 1/8 финала «Ливерпуль» оказался сильнее «Баварии». В первом матче в Англии команды не выявили победителя, сыграв со счётом 0:0. В ответной встрече в Германии красные одержали победу со счётом 3:1.



В свою очередь «Порту» на предыдущей стадии переиграли «Рому». В первой встрече в Италии «волки» одержали победу со счётом 2:1, а в ответном матче в Португалии «драконы» выиграли со счётом 3:1 в дополнительное время.

«Порту» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп обойдётся без приключений «Порту» выиграл все четыре домашних матча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.