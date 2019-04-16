«Порту» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп обойдётся без приключений

17 апреля в Порту на стадионе «Драгау» состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ливерпулем». Букмекеры отдают преимущество гостям: ставки на победу английского клуба в основное время предлагаются с коэффициентом 2.12.

Прогноз матча «Порту» — «Ливерпуль» (17.04.2019)

Довольно мутная игра, лезть в неё в прематче стоит только при полной уверенности в каком-либо варианте. Гораздо логичнее пройти мимо или попробовать поймать хороший коэффициент в лайве. «Ливерпуль» выиграл на «Энфилде» со счётом 2:0, в результате чего ситуация сложилась двоякая.

С одной стороны, шансы у хозяев всё же остаются. 0:2 и 0:5, как было год назад, ставить в один ряд никак нельзя. С другой стороны, эти шансы могут стать из призрачных реальными только при очень большой доле везения. Вот и получается, что ответный матч не является формальностью, но может превратиться в неё после одного точного удара.

«Ливерпулю» после сухой победы в Англии достаточно забить один гол, и тогда португальцам для прохода потребуется четыре мяча. «Порту», конечно, неплох, но отгрузить мерсисайдцам четвёрку сможет разве что в случае удаления игрока гостей в первом тайме, да и то вряд ли.

Поэтому исходим из того, что Юрген Клопп выставит полуторный состав и оставит нескольких ключевых игроков на скамейке. Если что-то пойдёт не так, они появятся на поле во втором тайме. 14 апреля красные провели непростой матч с «Челси» (2:0), двое суток на перелёт в Португалию и восстановление — это совсем мало.

21 апреля «Ливерпулю» играть на выезде с «Кардиффом», который имеет 28 очков и 20 из них набрал на своём поле. Валлийцы не потеряли надежды на спасение и выйдут умирать, так что лёгкой прогулки у фаворита точно не будет. На таком фоне хотя бы частичная ротация во встрече с «Порту» кажется неизбежностью.

Строго говоря, англичанам нужно забить как можно быстрее, а затем включить режим экономии энергии, подсушить игру и спокойно выйти в следующий раунд. Если «Порту» не успокоится даже при 0:1 и пойдёт вперёд большими силами — непременно нарвётся на контратаку. В связи с этим интересно смотрится гол «Ливерпуля» в первом тайме за 2.00.

Встречу рассудит Данни Маккели из Нидерландов, у которого 16 «горчичников» за пять матчей сезона. ТМ 4,5 ЖК за 1.95 смотрится нормально, особых предпосылок для грубой игры нет. У «драконов» в среднем 2,11 предупреждения за встречу, у «Ливерпуля» — 1,89.

Любители рисковать могут подумать о ставке «обе забьют + 1Х» за 2.88. Мерсисайдцам достаточно забить, а португальцы наверняка помнят прошлогодний позор на «Драгау» и будут аккуратнее. Результативная ничья или счёт вроде 2:1 устроит обе команды: хозяева красиво попрощаются с Лигой чемпионов, гости сэкономят силы перед решающими турами чемпионата Англии.

Между прочим, «Порту» выиграл все четыре домашних матча в текущем розыгрыше ЛЧ: у «Галатасарая» (1:0), «Локомотива» (4:1) и «Шальке» (3:1) в группе, а затем в дополнительное время у «Ромы» (3:1) в 1/8 финала. В 15 последних еврокубковых матчах в родных стенах «Порту» добыл восемь побед при пяти ничьих.

Ставки на матч «Порту» — «Ливерпуль»

«Ливерпулю» после сухой победы в Англии достаточно забить один гол, и тогда португальцам для прохода потребуется четыре мяча. Исходим из того, что Юрген Клопп выставит полуторный состав и оставит нескольких ключевых игроков на скамейке. 14 апреля красные провели непростой матч с «Челси» (2:0), двое суток на перелёт в Португалию и восстановление — совсем мало.

Задача англичан — забить как можно быстрее, а затем включить режим экономии энергии, подсушить игру и спокойно выйти в следующий раунд. В связи с этим интересно смотрится гол «Ливерпуля» в первом тайме за 2.00.

Ставка №1: гол «Ливерпуля» в первом тайме за 2.00.

Ставка №2: ТМ 4,5 ЖК за 1.95.

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