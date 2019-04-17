КДК условно закрыл фанатам «Зенита» трибуну D на одну игру

Глава КДК Артур Григорьяц рассказал о решениях, которые комитет принял по итогам матча 23-го тура РПЛ «Зенит» — «Анжи» (5:0).

«Зенит»: оскорбительные выражения в адрес соперника, в том числе на 16-й минуте была дискриминационная кричалка по признаку происхождения. Это второй раз в сезоне, поэтому за скандирование оскорблений, в том числе дискриминационных, клубу штраф 350 тыс. рублей и закрытие трибуны D на одну игру условно до конца этого сезона. Помимо того, что был рапорт делегата, на заседании присутствовал заместитель представителя по борьбе с дискриминацией Александр Баранов, указавший, что скандировала практически вся трибуна. Это установлено на видеозаписи», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.