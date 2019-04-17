В Хабаровске к 2022 году построят крытый футбольный манеж

В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в Хабаровске к 2022 году будет построен футбольный манеж.



«Крытый футбольный манеж появится в Хабаровском крае к 2022 году. Уже разработано техническое задание и определена площадка для строительства. Сейчас идёт подготовка к конкурсу по выбору организации, которая займётся проектированием спортивного объекта. На эти цели в краевом бюджете запланировано 30,2 млн рублей. Строительство комплекса начнётся в первой половине 2020 года», — говорится на официальном сайте правительства Хабаровского края.



Планируемая стоимость строительства – 432,6 млн рублей. 420 млн направит федеральный центр. Субсидия будет разделена на три транша: в 2020 году регион получит – 163,7 млн рублей, в 2021 году – 108,4 млн рублей, в 2022 году – 147,9 млн рублей.