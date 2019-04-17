Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Анри может возглавить клуб MLS

Анри может возглавить клуб MLS
Футбол / Прочие турниры

Французский специалист Тьерри Анри может стать главным тренером клуба MLS «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство «Нью-Йорк Ред Буллз» уже ведёт переговоры с Анри. Сам специалист считает, что может помочь команде и изменить её состояние как на поле, так и за его пределами. В клубе ожидают, что прибытие Анри может улучшить репутацию «Нью-Йорк Ред Буллз» и оказать существенное влияние на коммерческие доходы клуба.

Напомним, Анри выступал в составе «Нью-Йорк Ред Буллз» с 2010 по 2014 год. Ранее специалист был уволен с поста главного тренера «Монако» из-за неудовлетворительных результатов команды.

«Нью-Йорк Ред Буллз» одержал одну победу в шести матчах в нынешнем сезоне и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.

Головин: Анри орал: «Давайте, отберите у меня мяч!» Все немного были в шоке
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент