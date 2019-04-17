Анри может возглавить клуб MLS

Французский специалист Тьерри Анри может стать главным тренером клуба MLS «Нью-Йорк Ред Буллз», сообщает Sky Sports.



По информации источника, руководство «Нью-Йорк Ред Буллз» уже ведёт переговоры с Анри. Сам специалист считает, что может помочь команде и изменить её состояние как на поле, так и за его пределами. В клубе ожидают, что прибытие Анри может улучшить репутацию «Нью-Йорк Ред Буллз» и оказать существенное влияние на коммерческие доходы клуба.



Напомним, Анри выступал в составе «Нью-Йорк Ред Буллз» с 2010 по 2014 год. Ранее специалист был уволен с поста главного тренера «Монако» из-за неудовлетворительных результатов команды.



«Нью-Йорк Ред Буллз» одержал одну победу в шести матчах в нынешнем сезоне и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции MLS.

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