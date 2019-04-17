Гайсин: Кирилл Кокорин сказал Паку, что ему повезло, что не убили

Генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин дал показания в суде по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Потом ситуация начала успокаиваться. Дискуссия с их стороны продолжалась, Пак уже молчал. С их стороны финальной фразой было, по-моему, со стороны Кирилла Кокорина: китаец, уезжай, скажи спасибо, что тебе ещё повезло. Эту фразу точно сказали не Александр и Павел. Точно не Протасовицкий. Либо Кирилл, либо свидетель. „Скажи спасибо, что тебе повезло“ было сказано в контексте того, что, мол, скажи спасибо, что тебя не убили», — сказал во время дачи показаний Гайсин.

Напомним, сегодня, 17 апреля, суд принял решение отклонить апелляцию по продлению ареста Кокорина, его брата Кирилла, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого.