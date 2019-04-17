Пиняев забил «Спартаку» прямым ударом с углового

Сегодня, 17 апреля, состоялся полуфинальный матч чемпионата России среди команд 2004 года рождения между «Чертаново» и «Спартаком».

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу первых. Дублем в матче отметился 14-летний нападающий команды Сергей Пиняев. Один из его мячей оказался особенно красивым — он был забит прямым ударом с углового.

Видео гола доступно в «инстаграме» Пиняева.

Финальный матч чемпионата России состоится 19 апреля. Соперником «Чертаново» будет «Краснодар». В 5 играх турнира Пиняев забил 7 мячей.

Напомним, ранее Пиняев проходил стажировку в «Манчестер Юнайтед». Он заявлен в первенстве ФНЛ за первую команду «Чертаново» и чемпионате ПФЛ за дубль. Он является самым молодым игроком в России, который имеет возможность сыграть в матче профессиональных команд.