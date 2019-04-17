Пирло: несколько раз советовал «Ювентусу» следить за выступлениями де Йонга

Известный в прошлом итальянский футболист Андреа Пирло похвалил полузащитника «Аякса» Френки де Йонга.

«Де Йонг действительно хорош. Я следил за ним на протяжении нескольких лет и несколько раз советовал «Ювентусу» более внимательно следить за ним. Но на горизонте появилась «Барселона». Она быстрее и лучше сориентировалась в ситуации и заключила сделку по нему», — приводит слова Пирло Sport.es.

В нынешнем сезоне на клубном уровне де Йонг принял участие в 45 матчах, отметился тремя результативными ударами и тремя голевыми передачами. Ранее «Барселона» и «Аякс» согласовали трансфер 21-летнего хавбека за € 75 млн. На «Камп Ноу» нидерландский футболист, являющийся воспитанником «Виллем II», переберётся ближайшим летом.