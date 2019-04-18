Алдервейрелд: «Аякс», твои парни возвращаются домой

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Тоби Алдервейрелд обратился к «Аяксу», воспитанником которого он является, перед матчами 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Мы творим историю! „Аякс“, твои парни возвращаются домой. Ян Вертонген, Кристиан Эриксен, Давинсон Санчес», — написал 30-летний игрок «шпор» в «твиттере».

Напомним, все четверо в разное время выступали за «Аякс». Алдервейрелд — с 2008 по 2013 год, Вертонген — с 2006 по 2012 год, Эриксен — с 2010 по 2013 год, Санчес — с 2016 по 2017 год.

В четвертьфиналах Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» по сумме двух встреч прошёл «Манчестер Сити» (1:0, 3:4), а «Аякс» — «Ювентус» (1:1, 2:1). Первые полуфинальные игры турнира пройдут 30 апреля-1 мая, ответные — 7-8 мая. В другой паре сыграют «Барселона» — «Ливерпуль».