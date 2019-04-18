Консейсау: «Порту» удалось показать себя в Европе, сезон выдался фантастическим

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомметировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«Я считаю, что результат несправедлив. Мы не заслуживали гостевого поражения в два мяча. Знали, что можем отыграть этот дефицит сегодня и подготовили подходящую, на мой взгляд, тактику, и поначалу всё получалось. Но как только они зашли в нашу штрафную, так сразу забили мяч.

«Ливерпуль» сделал четыре удара по воротам и забил четыре мяча — это показывает, какой класс у этой команды. Мы заслуживали большего, наши болельщики заслуживали большего, но мы оставили приятное впечатление о португальском футболе. Этот сезон получился просто фантастическим. Мы не можем его забыть. «Ливерпуль» очень силён.

Мурашки бегали по телу от той энергетики, которая исходила от трибун. Нам удалось показать себя в Европе. Мои ребята сыграли просто фантастически», — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Первый матч также завершился победой подопечных Юргена Клоппа (2:0). Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, а «Порту» завершил выступление в турнире. Мерсисайдцы сыграют в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной».