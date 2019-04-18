Клопп: с нетерпением жду противостояния с «Барселоной»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту». Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

«У нас были моменты, не так много, но мы ими воспользовались. Нам нужен был Алисон и его сейвы. Во втором тайме натиск «Порту» спал, и нам стало проще контролировать игру.

Знали, что они не смогут играть весь матч с тем же напором, который они демонстрировали в первые 30 минут, поэтому и использовали Фирмино и Хендерсона во втором тайме.

По-моему, мы единственные среди полуфиналистов, кому удалось добраться до этой стадии в прошлом сезоне. Я впервые сыграю против «Барселоны» в официальных матчах и с нетерпением жду их», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.