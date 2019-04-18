Названы сроки полной готовности поля на стадионе «Динамо»

Генеральный директор управляющей компании «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал, в каком состоянии сейчас находится газон на стадионе «ВТБ Арена».



«Работы по восстановлению газону ведутся компанией „SIS Pitches Russia“ – это уважаемая компания, которая является профессионалом на рынке ухода за газоном. Появились первые всходы, в начале мая планируем прошить поле и ожидаем полную готовность поля к 20 числам мая», — приводит слова Лунтовского пресс-служба столичной команды.



Сейчас на «ВТБ Арене» проходят работы по замене газона. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи были перенесены на «Арену Химки», хотя изначально планировалось открыть новую арену 10 марта матчем «Динамо» — «Спартак».

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