Семак: психологически сложно всё время лидировать, догонять всегда проще

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи 24-го тура РПЛ с «Краснодаром».



«Мы готовимся к стандартным положениям, всегда пытаемся тренировать стандарты. То, что получается на тренировках, пытаемся перенести в игру. Не буду раскрывать секреты, но наш штаб работает над этим компонентом. Любой удачный отрезок начинается и заканчивается. Это абсолютно нормально, невозможно пройти сезон без спадов. Побеждает тот, кому удаётся эти спады минимизировать.

«Краснодар» очень хорошо укомплектован. Хотел бы сделать комплимент руководству клуба — все игроки подобраны здорово. Психологически сложно всё время лидировать, догонять всегда проще, во всех видах спорта. Мы стараемся настраиваться на каждую следующую игру. Нам нужно думать о своей игре, а не об очках конкурентов.

Каборе — один из лучших на своей позиции, этот игрок украшает наш чемпионат, его отсутствие, безусловно, скажется на игре „Краснодара“. В большей степени — на атакующей игре», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».