Ригони: знаем, как играть против «Краснодара», и намерены увезти три очка

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о матче 23-го тура РПЛ с «Анжи» (5:0) и поделился ожиданиями от предстоящей выездной встречи с «Краснодаром».

«Матч с «Анжи» получился хорошим по счёту, но мы держим в голове, что готовиться нужно точно так же к любому сопернику. Крупный счёт не говорит о том, что одна команда лучше или хуже другой. Мы серьёзно готовимся к «Краснодару» и намерены увезти домой три очка.



С самого начала чувствовал себя прекрасно и в городе, и в команде. По сравнению с прошлым сезоном мне помогла поездка в Италию. Я вернулся футболистом с большими возможностями. Многому научился, но всегда стараюсь совершенствоваться. Для этого упорно работаю на тренировках. Уверен, ещё не достиг максимального совершенства, мне есть куда расти.



Понимаю, что Российская Премьер-Лига очень конкурентная. Матчи с прямыми конкурентами по турниру всегда особенные и важные. Мы знаем, как играть против «Краснодара». Намерены одержать победу и продолжить путь к заветной цели», — цитирует Ригони пресс-служба «Зенита».