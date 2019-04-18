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Моуринью оценил эпизод с отменой гола Стерлинга в ворота «Тоттенхэма»

Моуринью оценил эпизод с отменой гола Стерлинга в ворота «Тоттенхэма»
Футбол / Лига чемпионов

Португальский специалист Жозе Моуринью поделился мнением, насколько справедливым было решение арбитров отменить гол Рахима Стерлинга на последних минутах матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Всё было верно. VAR используется уже во многих турнирах. Иногда мне нравится эта система, иногда я её ненавижу. Нередко я думаю, что VAR убивает эмоции, а используют её ошибочно. Но в то же время это фантастический помощник арбитрам, который обеспечивает справедливый результат. Ни один судья в мире не заметил бы этот пятисантиметровый офсайд, от которого зависел выход хозяев или гостей в полуфинал Лиги чемпионов. Офсайд был, VAR это подтверждает», — цитирует Моуринью «RT на русском».

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