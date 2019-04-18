Президент «Зенита»: переговоров по Ковачичу не было

Президент «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о ведении переговоров по трансферу полузащитника «Реала» Матео Ковачичу.

«Никаких переговоров не было ни с игроком, ни с агентом, ни с клубом. Не знаю, откуда берётся эта информация», — приводит слова Медведева «Рейтинг букмекеров».

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что сине-бело-голубые заинтересованы в переходе 24-летнего хавбека «сливочных» и уже ведут по нему переговоры.

Текущий сезон Ковачич на правах аренды проводит в «Челси». Он принял участие в 43 играх за лондонский клуб и отметился 2 результативными передачами. Его контракт с «Реалом» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость хорвата равняется € 35 млн.