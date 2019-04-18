Булыкин и Каряка против Сычёва и Калиниченко. «Спортволна» продолжает набор

Международный футбольный фестиваль «Спортивная волна» анонсировал футболистов, которые примут участие в любительских турнирах.

Дмитрий Сычёв, Максим Калиниченко и Альберт Саркисян сыграют за команду «Пьём-Бежим», Дмитрий Булыкин, Максим Ромащенко и Андрей Каряка выйдут на поле в составе «Тосно», Юрий Ковтун усилит «Северный Бастион», один из лучших футзалистов России и Европы Сирило сыграет за «Энерготрансбанк». Валерий Шмаров и Руслан Нигматуллин соберут свои команды, которые будут состоять только из футболистов-любителей, приехавших на фестиваль без команды. При этом приём заявок будет закрыт уже в ближайшее время.

Футбольный фестиваль «Спортивная волна» пройдёт с 3 по 10 мая в Турции. Домом проекта станет отель Sirene Belek Hotel 5*, работающий по системе ultra all inclusive. Натуральное футбольное поле расположено у самого берега Средиземного моря. Помимо футбола пройдут соревнования по более чем 10 видам спорта. В распоряжении гостей фестиваля будут все возможности площадок отеля и дополнительная программа от Оргкомитета: собственная анимация для детей, танцевальные, йога и альфагравити-секции для девушек, вечерние концерты ST, Светы и группы «Интонация», развлекательные шоу и неспортивные соревнования только для участников «Спортивной волны».

Оставить заявку или уточнить подробности участия можно на сайте фестиваля.

Видео можно посмотреть на канале «Спортивной волны» в YouTube.