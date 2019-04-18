Черчесов: если правильно всё будем делать, Евро-2020 окажется домашним турниром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о возможном участии своей команды в чемпионате Европы 2020 года.

«Рад, что чемпионат мира получился таким и все мы по заслугам получили в прямом и переносном смысле. Но теперь мы ставим другие задачи: не за горами чемпионат Европы — 2020. Если мы всё правильно будем делать, то он окажется практически домашним турниром. Как я говорю, один человек ничего не может сделать, может только испортить. Всё мы сделали вместе, сообща. Каждый внёс свою лепту, поэтому спасибо вам большое», — приводит слова Черчесова официальный сайт РФС.

Напомним, соперниками сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года являются команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино. В стартовых двух играх подопечные Черчесова уступили бельгийцам (1:3) и разгромили казахстанцев (4:0).