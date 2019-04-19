Президент «Наполи»: Роналду не помог «Ювентусу» выиграть Лигу чемпионов

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о вылете «Ювентуса» из Лиги чемпионов, а также противостоянии «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма» (1:2, 4:3).

«Роналду не помог „Ювентусу“ выиграть Лигу чемпионов, потому что матчи выигрываются командно. Надеюсь, что в следующем сезоне изменятся правила в отношении гостевых голов, которые будут стоить вдвое дороже. Я смотрел матч между „Манчестер Сити“ и „Тоттенхэмом“. Это что-то вроде другого мира. Я сказал себе: вот это футбол. В этом плане Италия просто доисторическая страна. Такое ощущение, что в Италии никто не хочет веселиться, все занимаются только тактикой. Против английских клубов всегда очень тяжело играть», — цитирует Де Лаурентиса Football Italia.