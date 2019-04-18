СМИ: Роналду разочарован вылетом из ЛЧ и готов покинуть «Ювентус» в 2020 году

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть клуб до окончания контракта, действующего до лета 2022 года, утверждает Sport.es со ссылкой на La Repubblica.



По информации источника, португальский футболист остался крайне разочарован вылетом бьянконери из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала по итогам противостояния с «Аяксом». 34-летний форвард не станет покидать команду по окончании нынешнего сезона, однако готов сделать это летом 2020 года – за два года до истечения соглашения.



Роналду перешёл в «Ювентус» летом прошлого года из мадридского «Реала», с которым он успел выиграть четыре Лиги чемпионов за пять лет. В четвертьфинале нынешнего розыгрыша главного еврокубкового турнира итальянская команда уступила «Аяксу» (1:1 и 1:2). Таким образом, португалец не сыграет в полуфинале соревнования впервые за девять лет.

В вылете «Ювентуса» виноват и Роналду. Но главным образом — его тренер Во втором тайме итальянская команда «поплыла».