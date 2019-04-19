Стоцкий: Газизов в «Уфе» мог так поговорить, что не выиграть потом было страшно

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Стоцкий, ранее выступавший за «Уфу», рассказал, почему из уфимского клуба игроки стали регулярно переходить в ведущие клубы.

«Шамиль Газизов выстроил эту схему. Берёт ребят, которых можно развивать, доводит их до определённого уровня и спокойно отпускает. У него такая политика — это правильно. Шамиль Камильевич — грамотнейший руководитель, благодаря его энтузиазму «Уфа» достигает успехов.



Предыдущий глава Башкортостана Рустэм Хамитов тоже следил за футболом до мелочей. Знал каждого, кто играет за «Уфу»: позиция, ведущая нога, характер. Союз у них с Газизовым был классный. Плюс стабильное финансирование — деньги были небольшие, зато платились стабильно.

Шамиль Камильевич невероятно любит футбол и переживает за результат. После серии неудач он мог зайти в раздевалку и поговорить по-мужски. Мог так серьёзно предъявлять претензии, что не выиграть в следующем матче было страшно», — цитирует хавбека Sport24.