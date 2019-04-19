Йович близок к переходу в «Реал»

Мадридский «Реал» в ближайшее время завершит трансфер сербского нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича. Об этом сообщает AS.

По данным источника, клубы близки к достижению договорённости по трансферу форварда. Сумма трансфера составит € 50-60 млн. 20% от этой суммы получит бывший клуб серба «Бенфика».

В борьбе за Йовича «Реал» опередил «Баварию». Ранее игроком также интересовалась «Барселона», но каталонский клуб отказался от трансфера форварда.

В связи с переходом Йовича «Реал» не собирается возвращать из аренды в «Райо Вальекано» Рауля де Томаса, который рассматривался в качестве дублёра Карима Бензема.

В нынешнем сезоне 21-летний Йович провёл 27 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 17 голов.