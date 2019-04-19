Месси признан игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА объявил имя футболиста, который был признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Им стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Аргентинский игрок оформил дубль в матче с «Манчестер Юнайтед».



В числе претендентов на эту награду также были: защитник «Аякса» Матейс де Лигт, форвард «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин и нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Де Лигт забил победный гол в игре с «Ювентусом» на счету Сон Хын Мина дубль в ворота «Манчестер Сити», а в активе Фирмино точный удар во встрече с «Порту».

Напомним, на этой неделе в Лиге чемпионов состоялись следующие матчи: «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Ювентус» — «Аякс» (1:2), «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» (4:3), «Порту» — «Ливерпуль» (1:4).