Штоффельсхаус: хотел бы помочь «Манчестер Юнайтед» выйти на новый уровень

Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус прокомментировал слухи, согласно которым он может получить аналогичную должность в «Манчестер Юнайтед».

«Очень лестно, что меня связывают с работой в таком клубе, как «Манчестер Юнайтед». Работать в Англии было бы честью. Хотел бы помочь вывести клуб на новый уровень. Это было бы здорово», — приводит слова Штоффельсхауса The Sun.

«Манчестер Юнайтед», набрав 64 очка, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В матче 35-го тура «красные дьяволы» на выезде сыграют с «Эвертоном». Встреча состоится в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» 21 апреля, начало — в 15:30 мск.

Статистику игроков АПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».