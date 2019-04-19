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Канте: этот сезон станет прекрасным для «Челси», если мы выиграем Лигу Европы

Канте: этот сезон станет прекрасным для «Челси», если мы выиграем Лигу Европы
Футбол / Лига Европы

Французский полузащитник лондонского «Челси» Н'Голо Канте поделился ожиданиями от полуфинальных матчей Лиги Европы.

«Мы можем сделать этот сезон прекрасным, если выиграем Лигу Европы. Это единственный трофей, который «Челси» может завоевать в нынешнем сезоне, так что будет здорово выиграть Лигу Европы. Мы уверенно прошли в полуфинал. Будем надеяться, что наша команда сможет выйти в финал, но я не считаю нас фаворитами», — приводит слова Канте Sky Sports.

В полуфинале Лиги Европы «Челси» сыграет с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне. Первый матч состоится в Германии 2 мая, ответный — в Лондоне 9 мая. В другом полуфинале встретятся «Валенсия» и лондонский «Арсенал».

Статистика игроков Лиги Европы доступна на «Чемпионате».

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