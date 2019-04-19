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Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы

Педро признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
Футбол / Лига Европы

УЕФА на своём официальном сайте огласил имя лучшего футболиста игровой недели в Лиге Европы по итогам ответных матчей 1/4 финала, которые состоялись накануне, 18 апреля.

Победителем в голосовании, проводившемся среди интернет-пользователей, стал полузащитник лондонского «Челси» Педро Родригес. Испанец помог своей команде выйти в полуфинал турнира, став автором дубля в победной игре со «Славией» (4:3). Для этого ему хватило двух ударов в створ.

Напомним, на звание игрока недели также претендовали хавбек «Айнтрахта» Филип Костич, полузащитник «Славии» Петр Шевчик и защитник «Валенсии» Антонио Латорре.

В полуфинале нынешнего розыгрыша Лиги Европы «Арсенал» встретится с «Валенсией», а «Челси» — с «Айнтрахтом».

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