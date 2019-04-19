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Клопп — о борьбе в АПЛ и Лиге чемпионов: «Ливерпуль» не устал

Клопп — о борьбе в АПЛ и Лиге чемпионов: «Ливерпуль» не устал
Футбол / Лига чемпионов

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии команды в преддверии решающих матчей в английской Премьер-лиге и Лиге чемпионов, в которых красные претендуют на победу.

«Мы не устали. Сейчас наступает решающий этап сезона. Хорошо, что команда к этому времени продолжает выступать в двух турнирах. Мы всё ещё в Лиге чемпионов и чемпионской гонке в Англии», — приводит слова Клоппа Daily Mail.

После 34 туров «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги с 85 очками в активе, на два очка опережая «Манчестер Сити». У «горожан» при этом есть игра в запасе.

В Лиге чемпионов мерсисайдцы сыграют в полуфинале, соперником подопечных Клоппа станет «Барселона». С турнирной сеткой можно ознакомиться на «Чемпионате».

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