Фалькао — о матче с «ПСЖ»: в наших силах показать себя с лучшей стороны

Форвард «Монако» Радамель Фалькао поделился ожиданиями от выездного матча 33-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ».

«ПСЖ» — великая команда, с сильными игроками. В наших силах показать себя с лучшей стороны.

В двух последних матчах мы сыграли хорошо, но испытывали сложности с реализацией моментов. Знаю, для команды придёт время, а пока нужно проявлять спокойствие, чтобы быть более результативными.

Возвращение Неймара? Нужно понимать, что это игрок мирового уровня, который своей игрой привносит красочности в происходящее на поле. Но в то же время нам нужно сосредоточиться на себе и своём футболе.

Я хорошо себя чувствую и готов к игре на самом высоком уровне. Хочу биться за свою команду в каждом матче, чтобы помочь ей. Не стоит забывать, что нам ещё не удалось окончательно сохранить место в Лиге 1. Об этом нужно помнить всем, ведь в футболе события развиваются очень стремительно. Нужно выкладываться на 100% каждый день», — приводит слова Фалькао пресс-служба «Монако».

Матч «ПСЖ» — «Монако» состоится 21 апреля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» в 22:00 мск.

«ПСЖ», набрав 81 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, «Монако» (32) занимает 16-е место.