Вальверде: удивляет, что люди больше обсуждают жест Коутиньо, чем его гол

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал критику в адрес полузащитника Филиппе Коутиньо в связи с его празднованием гола в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:0).



«Не говорил с ним об этом. Да, он показал этот жест, но что действительно удивляет, так это то, что люди больше обсуждают его празднование, чем гол. Честно говоря, не увидел в его действиях неуважения к кому-либо. Зачастую люди разводят слишком большую шумиху вокруг несерьёзных вещей.



Знаю, что Филиппе подвергся критике. Когда играешь за такой клуб, как «Барселона», от тебя требуют быть идеальным всегда. Сейчас по-настоящему важно то, что это произошло в четвертьфинале Лиги чемпионов, что мы провели хороший матч и что Коутиньо забил отличный гол. Футболисты постоянно находятся под пристальным вниманием. Каждый день их критикуют и восхваляют», — цитирует Вальверде Mundo Deportivo.

Фото доступно в «твиттере» Globo Esporte.