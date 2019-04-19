Жиру: матчи с «Айнтрахтом» будут очень тяжёлыми для «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру поделился ожиданиями от полуфинальных игр Лиги Европы с «Айнтрахтом» из Франкфурта-на-Майне.

«Это будут хорошие матчи. Люблю играть против немецких команд, там будет хорошая атмосфера. Нас ожидают очень тяжёлые встречи. У них хорошая команда, с отличными нападающими, так что мы должны быть сфокусированными и внимательными», — приводит слова Жиру пресс-служба лондонцев.

«Челси» и «Айнтрахт» проведут первый матч 1/2 финала Лиги Европы во Франкфурте-на-Майне 2 мая, ответный — в Лондоне 9 мая. В другом полуфинале встретятся «Валенсия» и лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне Лиги Европы Оливье забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в 11 матчах. Француз возглавляет гонку бомбардиров турнира.