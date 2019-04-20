Дженас: не считаю назначение Сульшера в «МЮ» правильным решением

Бывший полузащитник сборной Англии Джермейн Дженас поделился мнением о главном тренере «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаре Сульшере.

«Не считаю, что назначение Сульшера было правильным решением. Оно было эмоциональным. То, что сделал Алекс Фергюсон, уникально, это очень трудно повторить. Когда Гвардиола пришёл в «Манчестер Сити, он сделал то, что хотел. То же самое Клопп в «Ливерпуле», у него есть свой стиль.

Это то, что нужно сделать «МЮ». Не думаю, что им нужно пытаться найти кого-то, кто сможет повторить сделанное Фергюсоном. Им нужно найти новую личность. Моуринью пытался, но клуб не доверял ему», — цитирует Дженаса BBC.

«Манчестер Юнайтед» после 33 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от зоны Лиги чемпионов на два очка.