Источник: «Реал» готовит предложение по Погба

«Реал» предпримет попытку заполучить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает The Sun.

По информации издания, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не утратил интерес к 26-летнему хавбеку «красных дьяволов», несмотря на его блеклую игру в противостоянии с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Учитывая желание наставника, «Королевский клуб» сделает предложение по приобретению француза в ближайшее трансферное окно.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» на счету Погба в 42 матчах 16 результативных и 11 голевых передач. Контракт игрока с манкунианским клубом рассчитан до лета 2021 года, однако Поль не намерен его продлевать. Трансфер футболиста оценивается суммой выше € 100 млн.