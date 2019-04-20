Источник: «Ювентус» готов заплатить за Иско € 85 млн

Полузащитник «Реала» Иско может стать игроком «Ювентуса». Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, «старая синьора» изучает возможность приобретения 26-летнего хавбека «сливочных». В стане чемпиона Италии рассчитывают, что заполучить футболиста им могут помочь потенциальные трансферы в «королевский клуб» Эдена Азара из «Челси» и Кристиана Эриксена из «Тоттенхэм Хотспур». В таком случае в поисках стабильного игрового времени игрок может рассмотреть вариант со сменой команды. За испанца «Ювентус» будет готов заплатить € 80—85 млн.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Иско принял участие в 31 матче, на его счету 6 результативных ударов и одна голевая передача. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.