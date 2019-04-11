Источник: «Реал» намерен выручить с продажи трёх игроков € 250 млн

«Реал» планирует продать ближайшим летом трёх игроков из основной обоймы, сообщает Sport.es.

По информации источника, «сливочные» намерены расстаться с Марсело, Иско и Гаретом Бэйлом. На «Сантьяго Бернабеу» остались недовольны выступлениями троицы в текущем сезоне. Главный тренер команды Зинедин Зидан не будет препятствовать уходу футболистов. С их продажи «Королевский клуб» рассчитывает получить € 250 млн. Вырученные средства пойдут на укрепление состава команды.

Марсело выступает за «Реал» с 2007 года, Бэйл и Иско — с 2013-го. Всего в составе «Королевского клуба» первый провёл 480 матчей, второй — 227, третий — 270. Рыночная трансферная стоимость бразильца на сегодняшний день составляет € 35 млн, валлийца — € 70 млн, испанца — € 60 млн.