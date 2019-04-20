«Уфа» — «Арсенал» Т: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Уфы» и тульского «Арсенала» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.



Запасные: Шафинский, Акмурзин, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Кротов, Алиев, Бизяк, Вомбергар.



«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.



Запасные: Шамов, Комбаров, Денисов, Мохаммед, Володько, Ткачёв, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.