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«Уфа» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
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«Уфа» — «Арсенал» Т: стали известны стартовые составы команд

«Уфа» — «Арсенал» Т: стали известны стартовые составы команд
Футбол / РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и тульского «Арсенала» на матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 11:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Безденежных, Пауревич, Ванек, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шафинский, Акмурзин, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Кротов, Алиев, Бизяк, Вомбергар.

«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Берхамов, Горбатенко, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.

Запасные: Шамов, Комбаров, Денисов, Мохаммед, Володько, Ткачёв, Лесовой, Аджоев, Кангва, Ожегович.

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