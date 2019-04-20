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Чалов: возвращение в зону Лиги чемпионов — это хороший стимул для ЦСКА

Чалов: возвращение в зону Лиги чемпионов — это хороший стимул для ЦСКА
Футбол / РПЛ

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Встреча состоится сегодня, 20 апреля, на стадионе «РЖД Арена» в 19:00 мск.

«После поражения в матче с „Оренбургом“ нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед собой. В случае победы мы вернёмся в зону Лиги чемпионов, и это очень хороший стимул для нас», — приводит слова нападающего пресс-служба «армейцев».

ЦСКА набрал 40 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (42) — на 2-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 48 очков в 23 матчах.

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