«Динамо» — «Крылья Советов»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 20 апреля, в 16:30 мск на стадионе «Арена Химки» состоится матч 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Крылья Советов». «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга. Ассистентами главного судьи станут Роман Усачев и Дмитрий Березнев. В роли резервного рефери выступит Алексей Сухой.



Московское «Динамо» набрало 25 очков в 23 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (27) — на 11-месте.