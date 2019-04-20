Аджоев: матч в Уфе получился тяжёлым, никто и не настраивался на лёгкую прогулку

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу над «Уфой» в матче 24-го тура РПЛ. Туляки в гостях добились победы со счётом 2:1.



«Как и ожидали, матч в Уфе получился тяжёлым. Соперник решает свои задачи, отчаянно борется за выживание и цепляется за любой шанс. Поэтому никто и не настраивался на лёгкую прогулку. В такой ситуации нам крайне важно было набрать три очка. И у них, и у нас были шансы, возможность забить, развернуть всё в свою сторону, но, повторюсь, на данный момент самое главное, что «Арсенал» возвращается из Уфы с победой», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Арсенал» набрал 35 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России.